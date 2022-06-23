Испания

Бельгійський півзахисник приєднається до мадридського клубу.

Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, мадридський Атлетіко невдовзі оголосить про підписання екс-гравця дортмундської Борусії Акселя Вітселя. 33-річний футболіст приєднається до "матрасників" на правах вільного агента і підпише контракт терміном на 1 рік.

Раніше повідомлялося, що іспанці домовляються з бельгійцем про умови контракту, але, судячи з нової інформації, це питання наразі вирішено. Дієго Сімеоне бачить у Вітселі заміну мексиканцю Ектору Еррері, який залишив клуб по завершенню минулого чемпіонату.

У сезоні-2021/2022 Аксель провів у складі Борусії 41 матч і відзначився двома м'ячами.

Нагадуємо, що раніше Атлетіко запропонував ПСЖ свого гравця Жоау Феліша.