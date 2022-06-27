Чалета-Цар може змінити Францію на Іспанію.
Дує Чалета-Цар, Getty Images
27 червня 2022, 12:25
Як повідомляє хорватське видання Sportske novosti з посиланням на L`Equipe, Дує Чалета-Цар може перейти з Марселя до Севільї.
Причиною тому серед іншого називають фінансові проблеми французьского гранду. Зазначимо, що у 2018-му році андалусійці вже проявляли інтереса до хорвата, проте на той момент він перебрався із Зальцбурга на південь Франції.
Чалета-Цар може статися восьмимо хорватом в історії "червоно-білих". Зараз у складі команди Юлена Лопетегі, яка у минулому сезоні посіло четверте місце у Ла Лізі, виступає співвітчизник Дує — Іван Ракитич.
Нагадуємо, що Севілья проявляє інтерес до форварда Верони Джованні Сімеоне.