Испания

Чалета-Цар може змінити Францію на Іспанію.

Як повідомляє хорватське видання Sportske novosti з посиланням на L`Equipe, Дує Чалета-Цар може перейти з Марселя до Севільї.

Причиною тому серед іншого називають фінансові проблеми французьского гранду. Зазначимо, що у 2018-му році андалусійці вже проявляли інтереса до хорвата, проте на той момент він перебрався із Зальцбурга на південь Франції.

Чалета-Цар може статися восьмимо хорватом в історії "червоно-білих". Зараз у складі команди Юлена Лопетегі, яка у минулому сезоні посіло четверте місце у Ла Лізі, виступає співвітчизник Дує — Іван Ракитич.

Нагадуємо, що Севілья проявляє інтерес до форварда Верони Джованні Сімеоне.