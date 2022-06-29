Атлетіко не може завершити трансфер колишнього півзахисника дортмундської Борусії Акселя Вітселя через ліміт на зарплатню. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, на сьогоднішній день "матрацники" уперлися в ліміт зарплат, який в іспанській Ла Лізі становить 100 мільйонів євро.

Для того, щоб розвантажити зарплатну відомість, Атлетіко хоче розлучитися з нападником Антуаном Грізманном, орендна угода якого розрахована до літа 2023 року. Його контракт належить Барселоні.

Минулого сезону Вітсель провів 41 матч за "джмелів", у яких забив два м'ячі.

Раніше президент Атлетіко підтвердив майбутній перехід Вітселя.