Испания

Перехід бельгійського хавбека затягується.

Атлетіко не може завершити трансфер колишнього півзахисника дортмундської Борусії Акселя Вітселя через ліміт на зарплатню. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, на сьогоднішній день "матрацники" уперлися в ліміт зарплат, який в іспанській Ла Лізі становить 100 мільйонів євро.

Для того, щоб розвантажити зарплатну відомість, Атлетіко хоче розлучитися з нападником Антуаном Грізманном, орендна угода якого розрахована до літа 2023 року. Його контракт належить Барселоні.

Минулого сезону Вітсель провів 41 матч за "джмелів", у яких забив два м'ячі.

Раніше президент Атлетіко підтвердив майбутній перехід Вітселя.