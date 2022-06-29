Перехід бельгійського хавбека затягується.
АКСЕЛЬ ВІТСЕЛЬ, GETTY IMAGES
29 червня 2022, 17:20
Атлетіко не може завершити трансфер колишнього півзахисника дортмундської Борусії Акселя Вітселя через ліміт на зарплатню. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, на сьогоднішній день "матрацники" уперлися в ліміт зарплат, який в іспанській Ла Лізі становить 100 мільйонів євро.
Для того, щоб розвантажити зарплатну відомість, Атлетіко хоче розлучитися з нападником Антуаном Грізманном, орендна угода якого розрахована до літа 2023 року. Його контракт належить Барселоні.
Минулого сезону Вітсель провів 41 матч за "джмелів", у яких забив два м'ячі.
Раніше президент Атлетіко підтвердив майбутній перехід Вітселя.