Испания

Бельгійський хавбек продовжить кар'єру в іспанській Ла Лізі.

Президент мадридського Атлетіко Енріке Сересо підтвердив, що колишній півзахисник дортмундської Борусії Аксель Вітсель незабаром стане гравцем "матрацників".

"Ви всі знаєте, що трансфер Вітселя вже практично завершено. Але нам доведеться почекати ще кілька днів чи кілька тижнів", — наводить слова Сересо Mundo Deportivo.

Раніше повідомлялося, що 33-річний бельгієць підпише контракт із Атлетіко на один рік.

Минулого сезону Вітсель провів 41 матч і відзначився двома забитими м'ячами.