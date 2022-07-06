Испания

Поляк продовжує наполягати на трансфері.

Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, форвард Баварії Роберт Левандовські продовжує наполягати на переході у Барселону.

33-річний форвард вже домовився з каталонцями про особисті умови трирічного контракту і не розглядає можливість переходу у будь-який інший клуб.

Незабаром "блаугранас" знову зв'яжуться з Баварією. Щоправда, раніше з'явилася інформація, що мюнхенці не відповідають на дзвінки "синьо-гранатових".