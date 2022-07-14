Испания

Хаві матиме у розпорядженні кількох висококласних вінгерів.

За повідомленням Фабріціо Романо, французкий вінгер Барселони Усман Дембеле підписав новий контракт із каталонським грандом до літа 2024-го року. Сьогодні "блаугранас" офіційно оголосять про продовження співпраці з 25-річний футболістом.

Також невдовзі "Барса" має представити Рафінью. Хаві хотів бачити у складі команд обох футболістів, й у підсумку його бажання близьке до здійснення.

Нагадаємо, що до стану "синьо-гранатових" може перейти Кюнде.