Іспанія

Бразильський захисник Реала вирішив написати листа собі молодшому.

Мадридський Реал — справжній кладезь бразильських талантів. Хтось переходить до "королівського клубу" напряму з бразильської Серії А, як Вінісіус Жуніор та Родріго. Хтось робить одну зупинку перед трансфером, як, наприклад, Каземіро та Едер Мілітао. Саме про останнього піде розмова сьогодні. Центрбек Реала та збірної Бразилії вирішив написати листа собі молодшому.

Мілітао: лист до себе молодшого

Гей, Едер! Так, я говорю з тобою. Не хвилюйся, ти не зробив нічого поганого. Я тут, тому що хочу розповісти тобі про кілька речей, які стануться у твоєму житті.

Ти, ймовірно, не повіриш ні в що з цього. Але наразі мені просто потрібно, щоб ти мені довіряв. Я знаю, що ти найтихіша дитина на своїй вулиці, можливо, навіть у всьому місті Сертаозіньо. Круто. Я також знаю, що, незважаючи на те, що твій батько колишній професіонал, футбол тобі не подобається.

Я не маю на увазі, що тобі це огидно. Зовсім ні! Ти просто ще не захоплений цим. На цьому етапі ти збираєтеся проводити час із друзями та родиною, яких любиш понад усе, і запускати повітряного змія високо в чистому блакитному небі. Поки все буде так, життя не може бути кращим. Правильно?

Що ж, у мене є для тебе новина, друже. Ти настільки захопишся футболом, що твоє життя повністю зміниться. І я скажу тобі більше, Едер: гра стане настільки важливою для тебе, що ти навіть покинеш свій дім.

Так воно і буде! Але не хвилюйтеся надто. Всі ці зміни принесуть багато радості тобі, твоїй родині та друзям. І це станеться швидше, ніж ти можеш собі уявити.

Я привернув твою увагу? Так? Добре. Дозволь розповісти, як саме розгортатиметься ця казка.

Одного разу ти з'явишся у футбольній школі, де тренує твій тато. Він не знатиме. Насправді він буде шокований, побачивши тебе там. Ти почуєш, як він скаже те, що назавжди залишиться у твоїй пам’яті. Це стане жартом між тобою та твоїми друзями.

Твій тато — тренер — він розпізнає талант, коли його бачить, чи не так? Що ж, його вердикт молодому Едеру буде таким:

"Я дійсно не знаю, чи вміє він грати".

Коли команди будуть обрані того дня для перегляду, ти будеш обраний останнім.

Але Едере, це не буде причиною почуватися приниженим. Це лише перший із багатьох сюрпризів, які приготував для тебе футбол. З м’ячем ти будеш робити те, про що ніхто не думав, що ти зможеш. Уже в цьому матчі ти будеш пробиватися повз усіх і забивати гол за голом.

Ніхто не зможе тебе зупинити.

Люди ошаліють!

Скоро всі будуть захоплюватися твоїм талантом. Шкільні команди будуть боротися між собою, щоб отримати тебе. Але вгадай що? Ти насправді не сприйматимеш це як велику справу. Звичайно, ти вважаєш футбол – це круто, але це не найголовніше, чи не так?

Гра стає природною для тебе. Але це не впливає на твоє самопочуття. Це не змінює твого бачення життя. Насправді речі мають шкалу цінностей — і для тебе проведення часу з родиною та друзями має величезну вагу. Я не звинувачую тебе, Едер. Ти не помиляєтеся, коли так думаєш. Те, що для багатьох може здатися ознакою слабкості, насправді є твоєю найбільшою силою.

Тож не лякайся, коли Геліао звучить різко, оскільки він навчає вас, як правильно передавати м’яч. Не хвилюйся, коли тебе запрошують на перегляд в ФК Сан-Паулу.

Спойлер: це буде лише перший із великих клубів, за які ти будеш грати.

Але я також маю сказати тобі дещо не дуже круте.

Ти готовий?

Ти будеш багато плакати, Едере. Ніхто не збирається погано поводитися з тобою, чи переслідувати тебе. Незалежно від того, чи перебуваєш ти в Котії, Барра-Фунда чи Морумбі, тренери завжди визнають твій талант, але твоє серце не буде спокійним. І ця нестабільність, ця незахищеність пов’язані з тим, як сильно ти сумуєш за батьками.

Це буде нелегко, друже, я не збираюся тобі брехати.

Настане день, коли ти подумаєш кинути все. Ти більше не забажаєш грати у футбол як професіонал. Ти більше не бажатимеш бути далеко від друзів і родини.

Але потім твоя мати поставить питання, яке може поставити лише той, хто тебе дуже добре знає. Вона скаже: "Ти не хочеш цього?".

Едере, дозволь мені сказати тобі: коли ти це почуєш, в тебе відкриються очі. Раптом ти побачиш те, що з тобою відбувається в іншому світлі. Ти будеш все більше цінувати коментарі тренерів, які хвалять твою гру. Едере, те, що для тебе природньо, нелегке для інших. Ти не просто будь-хто .

Слова твоєї матері набудуть ще більшого сенсу, коли тебе викличуть до молодіжної збірної Бразилії.

Все зміниться.

Це не змусить тебе змінити свій спосіб життя. Твоя сутність залишиться недоторканою, повір. Але гра за національну збірну посилить те відчуття, яке у тебе вже було.

З цього моменту ти зрозумієш, що хочеш бути футболістом.

І ця впевненість змінить твій підхід до цього виду спорту. Я знаю, що ти вже грав з великою впевненістю, але поза полем твоя відданість стане абсолютною. Я говорю про такі речі, як фізична підготовка, харчування та відновлення.

Насправді ти відкинеш старі звички, а також пару друзів, яких ти цінуєш. Але цього разу це буде зовсім не боляче. Звичайно, тобі їх не вистачатиме. Ти лише людина. Але твоє життя тепер має нову мету, і це все змінить.

Усе це станеться так швидко, Едере, що ти навряд чи зможеш згадати день, коли ти потрапив до першої команди Сан-Паулу. Єдина причина, чому ти взагалі про це згадаєш, це те, що пізніше... ну, тебе відправлять назад у резерв.

Тобі доведеться починати з нуля.

Я ж казав тобі, що збираюся бути жорстоко відвертим, чи не так? І прямо кажучи: ти будеш розлюченим.

Але пам’ятай: ти не можеш падати духом. Не можна втрачати увагу, інакше це змусить тебе здатися.

Ні, Едер. Натомість ти запам’ятаєш цей момент як ще одну можливість розвиватися. Я знаю, що ти ніколи не був дуже правильним у школі, але певний досвід відзначить тебе — і ти навчишся з нього.

Зрештою, скільки гравців — ще більш талановитих і таких же самовідданих, як ти — залишилися на узбіччі через подібні причини? Скільки мільйонів людей віддали б все, щоб бути на твоєму місці?

Ось чому ти завжди будеш вдячний за те, що маєш, і тому всі помітять твою сором'язливість на полі та поза ним.

Коли Рожеріо Сені поверне тебе до основної команди у 2017 році, ти зрозумієш, що вже не призначений для подорожі назад. Ця легенда клубу підтримає тебе і скаже, що ти тут, щоб залишитися. Тоді ти вирушиш у подорож, яка продовжить тільки дивувати.

Це буде шалено, це правда. Але ти ніколи не забудеш свій перехід до ФК Порту. Я ще не сказав тобі, але незабаром після того, як ти вирішив, що футбол буде твоєю долею, ти також почав дивитися на іншу мету: грати в Лізі чемпіонів.

Переїзд до Європи означав, що це може статися раніше, ніж ти собі уявляв. Тож ти навряд чи в це повіриш, коли заб’єш свій перший гол у Лізі чемпіонів — лише у своєму п’ятому матчі в турнірі.

Це буде такий особливий момент, Едере. Навіть сьогодні, після стількох матчів, ти все ще зможете згадати той гол у подробицях. Навіс від Олівера Торреса, те, як ти підвлаштувався для удару головою, те, як м’яч тихо впав у кут сітки.

Це відчуття буде неможливо описати. І єдине, що ти запам’ятаєш з того моменту – це святкування. Під час сальто щось піде не так. Ти впадеш та трохи зганьбишся. Серйозно, ха-ха-ха!

Ще один епізод залишиться у твоїй пам'яті. Чи можеш здогадатися, який? Гаразд, скажу тобі: це буде твій перший виклик до першої команди Бразилії.

Кілька років тому PlayStation був єдиним способом гри з цими хлопцями. Тепер вони будуть вашими товаришами по команді.

Дані Алвес. Тьяго Сілва. Каземіро. Неймар.

Ти навряд чи повіриш, коли ця мрія здійсниться. Але, незважаючи на твій ентузіазм, ти не будеш хворіти зірковою хворобою. Ти відповідатимеш лише тоді, коли тебе запитають. Звичайно, тобі доведеться взяти участь у початкових розіграшах і представитися перед усіма на командній вечері. Я тобі прямо зараз скажу: будь готовим страждати! Але коли м’яч починає котитися, ти гратимеш впевнено, незалежно від того, наскільки відомі твої товариші по команді.

Це буде дуже важливо для наступного кроку у твоїй кар’єрі. Розумієш, той хлопець, якому наплювати на футбол, увійде в плани Реала, найбільшого клубу світу.

На момент переходу ти збираєшся підписати контракт з іншим великим клубом. Але коли твій батько говорить з тобою про пропозицію Реала, ти знову чуєш стук серця.

Не хвилюйся, Едере, ти будеш спокійний. Ця якість є частиною твоєї природи. Це допомагає пояснити, хто ти.

Коли поруч із тобою в роздягальні Серхіо Рамос, Рафаель Варан, Марсело та Даніель Карвахаль, ти будеш просто посміхатися, ніби це був будь-який інший день у твоєму житті.

Тепер, Едер. Я можу сказати, що твоя замкнутість не залишить тебе. Але ти навчишся залишати це позаду, коли вийдеш на поле. Коли ти відчуваєш, що тобі потрібно кричати, щоб попередити або мотивувати своїх товаришів по команді, ти не будеш вагатися ні секунди. Ти будеш говорити набагато більше на полі, ніж поза ним. Ти ніби повертаєш ключ і стаєш іншою людиною. На полі у тебе немає друзів. З іншого боку може бути ваша мама чи тато... Скоро кожен нападник в Іспанії знатиме, що Мілітао грає чесно, але жорстко.

Ти будеш грати з кращими футболістами в одній з провідних ліг світу. Але ніщо не позбавить твоєї впевненості в собі.

Ось ще одна крута річ. Ти зрозумієш, що зайшов так далеко не лише завдяки своєму таланту. Ця подорож — це набагато більше, ніж це. Йдеться про одноклубників з усіх команд, за які ти грав. Це про ваших друзів, кожного з тих, хто колись пройшов через твоє життя. Це про твоїх батьків, які завжди були поруч з тобою.

І твій батько, Едер, скаже тобі, що після того, як ти потрапиш до найбільшої команди у світі, тобі доведеться боротися, щоб там залишитися. Однак у глибині душі ти відчуєш впевненість, тому що тепер знаєш, що можеш це зробити.

Хто в це повірить, Едер?! Незабаром ти зіграєш у фіналі Ліги чемпіонів з Реалом. Грай з усмішкою на обличчі, ніби ти запускаєш повітряного змія. І ти виграєш той фінал. Виграєш!

Я не хочу довго ще розповідати, Едере, тому що, якщо я правильно пам’ятаю, ти маєш зіграти кілька матчів цими вихідними, і тобі доведеться зустрітися з друзями.

Нема проблем. Я також маю вийти на тренування.

Але я хочу, щоб ти знав, що якщо у тебе виникнуть будь-які сумніви щодо твоєї кар’єри, залишайся спокійним.

Це буде непростий вибір, тому що в цьому житті нічого не гарантовано. Навіть у такому юному віці єдина впевненість у тебе полягає в тому, що твої батьки підуть на жертви, щоб ти і твій брат могли жити добре. Крім того, ти зараз цього не уявляєш, але через кілька років у тебе народиться сестричка!

Тож не бійся слідувати тому, що підказує тобі серце.

Не бійся змінюватися.

Не бійся з’являтися в школі, де тренує твій батько, навіть коли люди сумніваються у твоїх силах.

Я доказ того, що ти не пошкодуєш.

О, і якщо це викликає у тебе занепокоєння... не хвилюйся, ти все одно зможете насолоджуватися частиною свого колишнього життя, навіть коли присвятиш себе футболу.

Під час відпустки, коли ти граєш за Реал Мадрид, ти знайдеш час вийти на вулицю, розмотати нитку та запустити повітряного змія. Ти все одно будеш протистояти сильним вітрам із безтурботністю, яку ти демонструєш на полі.

Нічого необдуманого.

Хтось може сказати, що ти надмірно спокійний.

Але таким завжди буде твій шлях.

За метеріалами The Players' Tribune