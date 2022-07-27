Трансферну сагу із французьким центрбеком можна вважати завершеною.
Жюль Кунде, getty Images
27 липня 2022, 18:26
Центральний захисник Севільї Жуль Кунде остаточно визначився з клубом, у якому продовжить кар'єру цього літа.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 23-річний француз стане футболістом Барселони, незважаючи на всі минулі зусилля підписати його з боку лондонського Челсі.
За інформацією джерела, після тривалих переговорів сьогодні, 27 липня, каталонський гранд нарешті узгодив з керівництвом Севільї усі деталі майбутнього трансферу – найближчим часом очікується підписання всіх необхідних документів.
Сам Кунде погодив з Барселоною умови особистого контракту ще на минулих вихідних.
Наголошується, що головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес став ключовим фактором у виборі французького центрбеку нового клубу.