Іспанія

Перемовини на завершальній стадії.

Французький оборонець Севільї Жюль Кунде перейде до Барселони найближчим часом. Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що перемовини просуваються добре, наразі лишилися зробити останні кроки.

Кунде узгодив особисті умови контракту ще минулими вихідними, тому зараз перебуває в очікуванні закінчення переговорів між андалусійцями та каталонцями.

Раніше з'явилася інформація, що Барселона має продавати футболістів, аби зареєструвати новачків.