Іспанія

Аргентинець може повернутися до іспанської команди.

Вільярреал продовжує працювати над підписанням півзахисника Тоттенгема Джованні Ло Чельсо.

Як повідомляє видання Marca, іспанський клуб зробив пропозицію про оренду з обов'язковою опцією викупу за 15 мільйонів євро.

Аргентинець за нетривалий проміжок часу устиг зіграти 21 матч, забивши та відзначившись гольовою передачею по одному разу.

Нагадаємо, що на Джованні Ло Чельсо також претендує представник чемпіонату Італії — Фіорентина, яка дуже якісно посилює склад цього літа.