Хетафе - Алетіко, Getty Images
16 серпня 2022, 09:49
У матчі 1-го іспанської Ла Ліги-2022/23 мадридський Атлетіко здобув розгромну перемогу над Хетафе (3:0).
Дублем у складі команди Дієго Сімеоне відзначився Альваро Мората, який повернувся з оренди в Ювентусі. Ще один м'яч на рахунку Антуана Грізманна.
Огляд матчу:
Хетафе - Атлетіко 0:3
Голи: Мората, 15, 59, Грізманн, 75
Хетафе: Сорія — Іглесіас, Мітрович, Джене, Дуарте -Анхілері, Максимович (Сеоані, 63), Арамбаррі, Аленья (Порту, 58) — Унал (Мата, 81), Майораль (Parra Gutiérrez, 81).
Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Вітцель, Рейнілду — Сауль (Карраско, 62), Коке, Лемар (Грізманн, 62), Льоренте (де Пауль, 62) — Мората (Матеус Кунья, 83), Жоау Фелікс (Корреа, 83).