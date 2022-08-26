Іспанія

Сторони уклали угоду до 2028 року.

Валенсія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Віторії Андре Алмейдою.

Угода з 22-річним португальцем розрахована до літа 2028 року. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько 7,5 млн. євро.

Минулого сезону Алмейда провів 36 матчів, у яких відзначився одним асистом. У цій кампанії Андре відіграв шість зустрічей, відзначившись двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що хавбек Валенсії увійшов до шорт-листа ПСЖ через складні перемовини із Наполі по Руїсу.