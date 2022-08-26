Сторони уклали угоду до 2028 року.
Андре Алмейда, ФК Валенсія
26 серпня 2022, 11:41
Валенсія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Віторії Андре Алмейдою.
Угода з 22-річним португальцем розрахована до літа 2028 року. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько 7,5 млн. євро.
Минулого сезону Алмейда провів 36 матчів, у яких відзначився одним асистом. У цій кампанії Андре відіграв шість зустрічей, відзначившись двома результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що хавбек Валенсії увійшов до шорт-листа ПСЖ через складні перемовини із Наполі по Руїсу.