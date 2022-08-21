До вашої уваги найкращі моменти зустрічі іспанської Ла Ліги.
Атлетік — Валенсія, Getty Images
21 серпня 2022, 22:16
1У другому турі іспанської Ла Ліги Атлетік здобув мінімальну перемогу над Валенсією з рахунком 1:0.
Перемогу "баскам" приніс єдиний гол у виконанні Алекса Беренгера наприкінці першого тайму.
Для "басків" це перша перемога в сезоні після нічиї з Мальоркою, а Валенсія має першу поразку після успіху в матчі проти Жирони.
Огляд матчу
Атлетік — Валенсія 1:0
Гол: Беренгер, 42.
Атлетік: Сімон — Берчіче, Альварес, Вівіан, Де Маркос — Муніаін (Рауль Гарсія, 73), Весга, Сансет (Венседор, 73) — Беренгер (Саррага, 64), І. Вільямс (Морсільйо, 90+2) — Н. Вільямс (Капа, 90+2).
Валенсія: Мамардашвілі — Алькальде (Лато, 62), Діакабі, Пауліста, Коррейя (Фулькьє, 75) — Солер, Гільямон (Андре Маркос, 75), Муса (Ніко, 62) — Ліно, Кастільєхо, Дуро (Гомес, 17).
Попередження: Вівіан, Муніаін, Сімон, Берчіче, Альварес — Муса, Діакабі.
Джерело: MEGOGO.