Іспанія

Наразі перемовини між клубами тривають.

Іспанська Валенсія хоче повернути до свого складу 21-річного хавбека Брайана Хіля. Наразі в угоді зацікавлені як "кажани", так і Тоттенгем, якому належать права на іспанського хавбека.

Сторони хочуть завершити перемовини наступного тижня, повідомляє відомий футбольний журналіст Фабріціо Романо. Валенсія хоче взяти футболіста в оренду, тоді як "шпори" наполягають на трансфері, адже Брайан не входить до планів Антоніо Конте.

Зазначимо, що другу половину минулого сезону Хіль вже грав у складі Валенсії. Він встиг зіграти у 17 матчах і віддати одну гольову передачу, після чого повернувся до північного Лондона.

Нагадаємо, раніше у послугах Хіля був зацікавлений Марсель.