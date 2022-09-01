Іспанія

За нігерійця будуть сплачені чималі гроші.

Реал Сосьєдад має намір підписати центрального нападника Альмерії Умара Садіка, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, 25-річний нігерієць перейде до баскського клубу за 20 мільйонів євро. Ще 6 мільйонів будуть сплачені як бонуси.

У поточному сезоні Садік взяв участь у 3 матчах та забив 2 голи. Раніше він грав за Торіно, Рейнджерс, Рому, Болонью, Бреду, Перуджу, Спецію та Партизан.

Футболіст прийде до Реала на заміну Ісаку, який перебрався до Ньюкасла і, до речі, зумів відзначитися за "сорок" у першому ж матчі.