Іспанія

Сьогодні данець розірве контракт із Барселоною.

Нападник Барселони Мартін Брайтвейт за крок від переходу в Еспаньйол, повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, 31-річний футболіст проходить медичне обстеження в Еспаньйолі. Сьогодні данець розірве контракт із Барселоною.

Мартін підпише угоду з Еспаньйолом на три сезони – до літа 2025 року.

Данець перейшов до Барселони у лютому 2020 року. З того часу у складі каталонського клубу він провів 58 матчів та забив 10 голів.

Раніше ми писали, що Брайтвейт вимагає від Барселони велику суму за розірвання контракту.