Іспанія

Баски знайшли заміну для Ісаку.

Реал Сосьєдад знаходився у пошуках нового нападаючого після продажу Fлександра Ісака в Ньюкасл.

Як повідомить офіційний сайт баскського клубу, новачком команди став форвард Альмерії Умар Садік.

У поточному сезоні Садік взяв участь у 3 матчах та забив 2 голи. Раніше він грав за Торіно, Рейнджерс, Рому, Болонью, Бреду, Перуджу, Спецію та Партизан.

Сума трансферу невідома, проте раніше повідомляли, що нігерійський гравець обійдеться Реалу С у 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що раніше Серлот повернувся до Сосьєдада з Лейпцигу, також підсиливши напад команди.