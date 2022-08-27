Іспанія

Доля зустрічилися вирішилася у першому таймі.

У матчі третього туру іспанської Ла Ліги Ельче на своєму полі приймав Реал Сосьєдад. Матч завершився мінімальної перемогою басків завдяки голу Браїса Мендеса.

Ельче — Реал Сосьєдад — 0:1

Гол: Браїс Мендес, 20

Ельче: Бадія — Лірола (Паласіос, 46), Андія, Бігас, Мохіка — Колладо, Москарель (Кіна, 78), Гумбау (Гуті, 46), Моренте — Рохер Марті (Мілья, 61), Понсе (Боє, 61)

Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Пачеко, 88), Субельдія (Ерістондо, 61), Ле Норман, Муньйос — Субіменді, Мендес, Моріно — Давід Сільва (Барренеччеа, 78) — Кубо (Ільярраменді, 78), Чо (Каррікабуру, 78)

Попередження: Гумбау, 10; Тете Моренте, 30 — Меріно, 45+2; Субельдія, 49

На 34 хвилині Меріно (Реал Сосьєдад) не реалізував пенальті.

Відзначимо, що після третьох турів Ельче має у своєму активі лише 1 бал, тоді як Сосьєдад — цілих 6. Один із Реалів у цьому сезоні поступився лише Барселоні.