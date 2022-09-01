Іспанія

Мадридці хочуть зберегти бельгійця.

Атлетіко працює над продовженням контракту з Янніком Феррейрою Карраско на тлі інтересу до гравця з інших клубів.

Як повідомляє журналіст Маттео Моррето, "матрацники" вирішили оновити угоду з бельгійцем після пропозиції від Тоттенгема.

За минулий сезон бельгієць відіграв 44 матчі, забивши шість голів та віддавши сім гольових передач.

Нагадаємо, що раніше також Манчестер Юнайтед хотів підписати Феррейру Карраско, але вже придбав Антоні з Аяксу.