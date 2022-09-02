"Островітяни" підсилилися сербським футболістом.
Матія Настасич, RM Mallorca
02 вересня 2022, 09:14
Іспанська Мальорка оголосила про підписання центрального оборонця Фіорентини Матії Настасича.
Колишній гравець Фіорентини, який раніше також виступав у складі Ман Сіті та Шальке, підписав із клубом контракт на 1 рік. Серб виступатиме за нову команду з номером 2 на спині.
Матія перебрався до "островітян" у якості вільного агента.
Зазначимо, що Настасич є гравцем того ж функціоналу, що і українець Микола Матвієнко. Себто, балканець — лівоногий центральний захисник з хорошим першим пасом.
Про інтерес Мальорки до гравця Шахтаря раніше повідомляв Фабріціо Романо.