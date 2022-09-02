Іспанія

"Островітяни" підсилилися сербським футболістом.

Іспанська Мальорка оголосила про підписання центрального оборонця Фіорентини Матії Настасича.

Колишній гравець Фіорентини, який раніше також виступав у складі Ман Сіті та Шальке, підписав із клубом контракт на 1 рік. Серб виступатиме за нову команду з номером 2 на спині.

Матія перебрався до "островітян" у якості вільного агента.

Зазначимо, що Настасич є гравцем того ж функціоналу, що і українець Микола Матвієнко. Себто, балканець — лівоногий центральний захисник з хорошим першим пасом.

Про інтерес Мальорки до гравця Шахтаря раніше повідомляв Фабріціо Романо.