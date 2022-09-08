Іспанія

Тренеру дають останній шанс зберегти роботу.

Головний тренер Севільї Хулен Лопетегі може втратити свою посаду найближчим часом, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво незадоволене результатами команди на старті сезону, але готове дати останній шанс головному тренеру Хулену Лопетегі. Але є умова: іспанець втратить роботу у разі поразки в наступному матчі. 10 вересня Севілья проведе виїзний поєдинок у Ла Лізі проти Еспаньола.

Севілья знаходиться на 17-му місці в турнірній таблиці Ла Ліги, заробивши всього 1 очко у 4 матчах. У Лізі чемпіонів команда розгромно поступилася Ман Сіті у рідних стінах (0:4).