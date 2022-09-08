Іспанія

Легенда Реалу назвав свій топ-5 воротарів.

Колишній воротар Реалу Ікер Касільяс назвав свій топ-5 найкращих голкіперів світу на даний момент.

Перше місце у рейтингу легенди іспанського футболу посів нинішній голкіпер Реалу — 30-річний бельгієць Тібо Куртуа.

На другу сходинку Касільяс поставив бразильця Едерсона з Ман Сіті, а на третю — словенця Яна Облака з мадридського Атлетіко. Також у його п'ятірку потрапили два німецькі воротарі — Марк-Андре Тер Штеген з Барселони та Мануель Ноєр з Баварії.

Нагадаємо, що українець Андрій Лунін погодився бути дублером Куртуа у сезоні-2022/23