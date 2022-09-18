Відбувся черговий матч шостого туру чемпіонату Іспанії.
Осасуна - Хетафе, Getty Images
18 вересня 2022, 16:57
У поєдинку шостого туру іспанської Ла Ліги Хетафе в гостях обіграв Осасуну з рахунком 2:0.
У складі переможців результативними ударами відзначилися два захисники Хуан Іглесіас та Педро Гастон Альварес Соса.
Також зазначимо, що з 43 хвилини господарі виступали у меншості після прямої червоної картки для форварда Чимі Авіли. Наприкінці матчу гості також отримали червону картку — "відзначився" Луїс Мілья, який отримав другу жовту.
Після шести ігор у Осасуни 12 очок і п'яте місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а у Хетафі сім балів та 14 рядок.
Осасуна — Хетафе 0:2
Голи: Іглесіас, 30, Соса, 76.
Осасуна: Еррера — Хуан Крус, Зубірія (Санчес, 78), Унаі Гарсія, Відаль (Пенья, 57) — Брашанац (Монкайола, 68), Торро, Рубен Гарсія (Еззалзулі, 57) — Гомес, Авіла, Будімір (Кіке, 77).
Хетафе: Сорія — Іглесіас, Соса (Ревуельта, 90+4), Мітрович, Дуарте, Суарес — Максимович (Мілья, 63), Арамбаррі, Аленья (Валенсіано, 90+4) — Унал (Мата, 82), Майораль (Мунір, 63).
Попередження: Рубен Гарсія, Відаль, Пенья, Брашанац, Будімір, Монкайола, Зубірія — Дуарте, Мілья.
Вилучення: Авіла, 43 (пряма червона) — Мілья, 90+1 (друга жовта).