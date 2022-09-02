Марокканський форвард буде гравцем "блаугранас" до літа 2026 року.
Абде Еззалзулі, ФК Барселона
02 вересня 2022, 00:10
Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з нападником Абде Еззалзулі.
Нова угода з 20-річним марокканцем розрахована до літа 2026 року. Також у контракті прописано суму відступних у розмірі 200 мільйонів євро.
Також зазначається, що нинішній сезон футболіст проведе у складі Осасуни на правах оренди. В угоді немає опції викупу футболіста.
Минулого сезону Абде провів 12 матчів, у яких забив один гол.