Іспанія

Матч завершився з рахунком 2:0.

У другому сезоні іспанської Ла Ліги-2022/23 Осасуна здобула другу перемогу поспіль. Після звитяги над Севільєю (2:1), памплонці зуміли переграти Кадіс — 2:0. Команда з цього однойменного міста стартувала з двох поразок поспіль.

Що цікаво, обидва м'ячі господарі поля забили з пенальті — точними ударами відзначилися Чимі Авіла та Кіке, який вийшов на заміну у другому таймі. Гості ж догравали матч у меншості.

Осасуна — Кадіс — 2:0

Голи: Чимі Авіла, 36 (пен), Кіке, 78,(пен)

Осасуна: Еррера — Рубен Пена (Начо Відаль, 76), Гарсія, Зубірія, Хуан Крус — Гомес, Монкайола (Брашанац, 76), Торро, Орос (Роберто Торрес, 84) — Чимі Авіла (Рубен Гарсіс, 66), Будімір (Кіке, 66)

Кадіс: Ледесма — Бенгоечеа, Родрігес, Чуст, Еспіно (Негредо, 76) — Фалі Хіменес, Аларкон Вергара — Діарра (Серрано, 62), Мабіль (Алєхо, 62) — Лосано, Перес Мартінес (Феде, 84)

Попередження: Торро, Чимі Авіла — Алєхо, Вергара, Чуст, Лосано

Вилучення: Вєргара (77, пряма)