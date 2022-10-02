Іспанія

23-річний українець вийшов у основному складі "вершкових" на матч іспанської Ла Ліги.

Наразі відбувається поєдинок сьомого туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський Реал на своєму полі приймає Осасуну.

Воротар збірної України Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "вершкових", оскільки основний голкіпер мадридців отримав травму.

Для 23-річного українця це перша поява на полі цього сезону і перша на домашньому стадіоні Реала — Сантьяго Бернабеу. До цього Лунін провів п'ять матчів за вершкових і всі вони були виїзними.

Нагадаємо, Лунін виступає за Реал із 2018 року. Однак його тричі відправляли в оренду – він грав за Леганес, Реал Вальядолід та Реал Ов'єдо. Вперше за Реал Лунін зіграв у матчі Кубка Іспанії у сезоні-2020/21.

Слідкувати за ключовими подіями матчу Реал-Осасуна можна на Football.ua.