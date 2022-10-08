Іспанія

Мадридці піднялися у турнірній таблиці.

У матчі восьмого туру чемпіонату Іспанії Атлетіко на своєму полі мінімально обіграв Жирону.

Після гри підопічні Дієго Сімеоне піднялися на четверту сходинку, а каталонці залишилися у нижній половині таблиці.

Атлетіко — Жирона — 2:1

Голи: Корреа, 5, 48 — Рікельме, 66

Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Хіменес, Мандава, Карраско (Ньїгес, 65) — Корреа (Жоау Феліш, 74), Коке, Вітсель (Кондогбія, 74), Грізманн (Лемар, 65) — Кунья (Мората, 65)

Жирона: Хуан Карлос — А. Мартінес (В. Фернандес, 46), Буено, Бернарду, Каррера (Терратс, 84), Гуттьєррес (Коуто, 46) — Ромеу, А. Гарсія, Еррера (Стуані, 64) — Кастельянос, Рікельме (Тоні, 81)

Попередження: Хіменес, 45+1, Кунья, 49, Савич, 89 — Каррера, 55

Нагадаємо, у суботу, 8 жовтня, о 22:00 інша мадридська команда, а саме Реал, зіграє проти Хетафе з передмістя столиці Іспанії. З великою вірогідністю, ворота "вершкових" захищатиме українець Андрій Лунін.