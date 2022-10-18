Іспанія

До вашої уваги — найкращі моменти матчу іспанської Ла Ліги.

У заключному матчі дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Вільярреал обіграв Осасуну з рахунком 2:0. Дублем у грі відзначився нідерландець Арно Данджума.

Відзначимо, що "жовта субмарина" знаходиться на сьомій сходинці чемпіонату, маючи 15 очок. Памплонці, яких команда Емері після поєдинку обігнала у таблиці — дев'яті з 13 пунктами.

Огляд матчу:





Вільярреал — Осасуна — 2:0

Голи: Данджума, 42, 52 (пен)