Іспанія

Аргентинець заперечив можливість переходу зіркового португальця до стану "матрацників".

Головний тренер мадридського Атлетіко вкотре заперечив чутки, що Кріштіану Роналду міг опинитися у клубі, а сам Дієго Сімеоне розмовляв із ним на цю тему.

"Я ніколи не розмовляв із Кріштіану Роналду, щоб приїхати сюди, ніколи! Так само, як я не бачу себе тренером Реала, я не бачу Роналду в Атлетіко!" — підсумував 52-річний фахівець.

Раніше Сімоне назвав португальця еталоном для "вершкових".

Нагадаємо, вперше за 16 років ні Мессі, ні Роналду не потрапили до трійки призерів Золотого м'яча.