Іспанія

Голкіпер Реала прокоментував прогрес партнера по команді.

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде в минулому мав певні проблеми з результативністю за ходом кількох попередніх сезонів, тож перед початком нової кампанії уругваєць побився об заклад з головним тренером "бланкос" Карло Анчелотті, що той зіпсує власну тренерську ліцензію, якщо 24-річний футболіст не заб’є більше десяти голів за футбольний рік.

Як можна було побачити під час попередніх зустрічей, мотивація подібного штибу спрацювала якнайкращим чином — Вальверде за 15 матчів відзначався шістьма голами, і ще один результативний постріл записав на власний рахунок у грі напередодні проти андалузької Севільї (3:1).

Реал — Севілья 3:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри партнер Феде, голкіпер "бланкос" Тібо Куртуа, прокоментував те, яким самим чином гравці його амплуа в складі суперників можуть зменшувати загрозу від надпотужних пострілів уругваця.

"Як можна зупинити постріли Вальверде? О, я не знаю — ви обрали не ту людину, щоб відповідати на це питання.

Мені також доводиться страждати від Вальверде під час тренувань", — заявив бельгієць.

Збільшити власний гольовий доробок Вальверде матиме змогу в матчах Ліги чемпіонів УЄФА проти німецького РБ Лейпциг та домашній грі проти Жирони в Ла Лізі.