Іспанія

Мадридці закріпилися у середині таблиці.

Одинадцятий тур іспанської Ла Ліги розпочався з матчу між Райо Вальєкано та Кадісом. Клуб зі столиці Іспанії здобув впевнену перемогу з великим рахунком, а окремо гра запам'яталася вболівальникам трьома червоними картками.

За підсумками поєдинку Райо посів десяту сходинку у таблиці, у той час як Кадіс не зумів посунутися з передостанньої — дев'ятнадцятої.

Райо Вальєкано — Кадіс — 5:1

Голи: Паласьон, 44; Альваро Гарсія, 45+2; Лежен, 63, 89; Камельйо, 79 (пен) — Балью, 82 (автогол)

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Баллю, Лежен, Катена, Фран Гарсія — Паласьон (Сальві, 81), Валентін (Уго Лопес, 70), Комесанья (Кісс, 80), Альваро Гарсія (Чавварія, 70) — Трехо (Нтека, 64), Камелло

Кадіс: Х. Ледесма — К. Валенсія, Ернандес Родрігес, Чуст, Еспіно — Рубен Собріно (А. Бланко, 66), Феде, Р. Алькарас, Окампо (А. Лосано, 56) — Алекс Фернандес (Фалі, 46), Негредо (Лукас Перес, 56)

Попередження: Трехо, 31 — Собріно, 37, Алькарас, 52, Лукас Перес, 74

Вилучення: Нтека, 87 (пряма) — Валенсія, 42 (пряма), Алькарас, 61 (друге попередження).

Нагадаємо, що о 22:00 у суботу Реал протистоятиме Севільї. Через проблему з м'язами матч пропустить володар Золотого м'яча-2022 Карім Бензема.