Іспанія

Каталонці очікували від бразильця більшого.

Барселона в минуле літнє трансферне вікно була доволі активною та підсилила склад, проте не усіма новачками у клубі задоволені.

Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" очікували більшого від бразильського вінгера Рафіньї.

В минулих іграх футболіст залишався в запасі. Також від нього очікували більшого в Лізі чемпіонів, де він не відзначився результативними діями.

Зазначимо, що у Рафіньї 14 матчів у цьому сезоні, в яких він забив гол та результативну передачу.

Нагадаємо, що Барселона заплатить штраф Лідсу, якщо прострочить платіж за Рафінью.