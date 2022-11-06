Іспанія

Форвард Реала має проблеми зі здоров'ям.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті повідомив, що Карім Бензема не зіграє з Райо Вальєкано в понеділок, 6 листопада. Нагадаємо, що матч відбудеться в рамках 13 туру Примери.

"Карім не зіграє, бо неважливо почувається. Здавалося, що з ним усе гаразд, але у нього невеликі проблеми, і завтра він недоступний.

Бензема не грає, бо не може. Його відсутність дозволила нам використати клас таких гравців, як Вінісіус, Родріго, Вальверде... Але Карім знадобиться нам після чемпіонату світу", – сказав тренер.

Раніше ми писали, що Бензема вперше не зумів забити на груповому етапі Ліги чемпіонів.