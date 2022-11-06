Іспанія 06 листопада 2022, 15:11 Барселона встановила рекорд Ла Ліги, зігравши на нуль 11 із 13 матчів Оборона каталонців блискуче справляється зі своєю задачею в чемпіонаті Іспанії. БАРСЕЛОНА - АЛЬМЕРІЯ, GETTY IMAGES 06 листопада 2022, 15:11 Барселона встановила рекорд у Ла Лізі, зігравши на нуль у 11 перших турах Ла Ліги з 13. Про це повідомляє Педро Мартін. Також варто зазначити, що каталонці пропустили 4 голи за цей відрізок. Це повторення рекорду Атлетіко 27-річної давності. Вчора Барселона здолала Альмерію — 2:0. Цей поєдинок став останнім в кар'єрі Піке. Football.ua у матеріалі розповідає про причини відходу Жерара з Каталонії та згадує найяскравіші моменти Легенди. Команди Барселона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте