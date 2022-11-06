Іспанія

Оборона каталонців блискуче справляється зі своєю задачею в чемпіонаті Іспанії.

Барселона встановила рекорд у Ла Лізі, зігравши на нуль у 11 перших турах Ла Ліги з 13. Про це повідомляє Педро Мартін.

Також варто зазначити, що каталонці пропустили 4 голи за цей відрізок. Це повторення рекорду Атлетіко 27-річної давності.

Вчора Барселона здолала Альмерію — 2:0. Цей поєдинок став останнім в кар'єрі Піке. Football.ua у матеріалі розповідає про причини відходу Жерара з Каталонії та згадує найяскравіші моменти Легенди.