Іспанія

Вільярреал несподівано програв Мальорці

Для "жовтої субмарини" це п'ята поразка у сезоні, а для Мальорки четверта перемога.

Вільярреал - Мальорка, Getty Images

У поєдинку 13 туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на своєму полі несподівано поступився Мальорці з рахунком 0:2. Перемогу гостям принесли забиті м'ячі у виконанні Мурікі та Ндіає. Таким чином, Вільярреал вп'яте програв у нинішньому сезоні, а Мальорка здобула четверту перемогу. Після 13 турів Вільярреал набрав 18 очок і займає восьме місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а у Мальорки — 16 балів та 12 рядок. Вільярреал — Мальорка 0:2

Голи: Мурікі, 33, Ндіає, 76. Вільярреал: Рульї — А. Морено (Мохіка, 90), Торрес, Альбіоль, Кіко — Капу (Моралес, 90), Парехо — Трігерос (Джексон, 46), Баена (Піно, 64), Чуквезе — Данжума. Мальорка: Райкович — Коста, Копете, Настасіч, Вальєнт, Гонсалес — Лі Кан Ін (Ндіає, 72), Галаррета (Батталья, 87), Баба (Грен'є, 90+3), Родрігес (Санчес, 72) — Мурікі (Пратс, 88). Попередження: Чуквезе, А. Морено, Торрес — Баба, Гонсалес, Лі Кан Ін, Дані Родрігес, Мурікі, Коста.