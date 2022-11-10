ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст, з великою долею ймовірності, поїде у Катар.

Вінгер збірної Сенегала та Баварії Садіо Мане відправиться на чемпіонат світу-2022 у Катар, незважаючи на травму.

У матчі німецької Бундесліги проти бременського Вердера Мане отримав ушкодження правої малогомілкової кістки.

Але у федерації футболу Сенегалу заявили наступне: "Можна з упевненістю стверджувати, що Мане буде у завтрашній заявці".

Також, як повідомляє France 24 із посиланням на AFP, Мане "зберігає спокій, він професіонал, він знає, що травма є частиною футбол".

Лікар збірної Сенегалу Мануель Афонсо вже днями вилетів до Мюнхена, щоб оцінити ступінь травми Мане.

Раніше повідомлялось, що Сенегал звернеться до шаманів, щоб Мане поїхав на ЧС-2022.