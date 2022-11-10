Футболіст, з великою долею ймовірності, поїде у Катар.
Садіо Мане, Getty Images
10 листопада 2022, 20:30
Вінгер збірної Сенегала та Баварії Садіо Мане відправиться на чемпіонат світу-2022 у Катар, незважаючи на травму.
У матчі німецької Бундесліги проти бременського Вердера Мане отримав ушкодження правої малогомілкової кістки.
Але у федерації футболу Сенегалу заявили наступне: "Можна з упевненістю стверджувати, що Мане буде у завтрашній заявці".
Також, як повідомляє France 24 із посиланням на AFP, Мане "зберігає спокій, він професіонал, він знає, що травма є частиною футбол".
Лікар збірної Сенегалу Мануель Афонсо вже днями вилетів до Мюнхена, щоб оцінити ступінь травми Мане.
Раніше повідомлялось, що Сенегал звернеться до шаманів, щоб Мане поїхав на ЧС-2022.