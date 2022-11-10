Пропонуємо вашій увазі рішення Фернанду Сантуша.
Кріштіану Роналду, getty images
10 листопада 2022, 20:43
Тренерський штаб збірної Португалії оголосив склад на майбутній чемпіонат світу в Катарі.
Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулверхемптон), Руй Патрісіу (Рома);
Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Жоау Канселу, Рубен Діаш (обидва — Манчестер Сіті), Данило Перейра, Нуну Мендеш (обидва — ПСЖ), Пепе (Порту), Антоніу Сілва (Бенфіка), Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд);
Півзахисники: Жоау Пальінья (Фулхем), Рубен Невеш, Матеус Нунес (обидва — Вулвергемптон), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Маріу (Бенфіка), Отавіо Монтейро (Порту), Вітінья (ПСЖ), Вільям Карвалью (Бетіс);
Нападники: Андре Сілва (РБ Лейпциг), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед), Гонсалу Рамос (Бенфіка), Жоау Феліш (Атлетіко), Рафаел Леау (Мілан), Рікарду Орта (Брага)
Зазначимо, що на груповій стадії чемпіонату світу португальці зіграють проти Гани, Південної Кореї та Уругваю.
Нагадаємо, що раніше заявку на чемпіонат світу оголосила збірна Уругваю.