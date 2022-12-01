Іспанія

Каталонський клуб зацікавлений у поверненні Ліонеля Мессі

Спортивний директор Барселони та колишній гравець донецького Металурга Йорді Кройф повідомив, що каталонський клуб зацікавлений у поверненні Ліонеля Мессі.

"Що мені ясно, так це те, що ми хочемо знову співпрацювати з такою легендою. Барселона та Мессі повинні знову зібратися разом. Це може бути після завершення його кар'єри, але, звичайно, не вистачає останніх обіймів між клубом і гравцем", — цитує Кройфа RAC1.

Раніше ми писали, що Мессі побив рекорд Марадони за кількістю матчів на ЧС.