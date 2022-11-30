ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Для Ліонеля Мессі матч проти Польщі став 22 на чемпіонатах світу.

Сьогодні, 30 листопада, у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу у Катарі збірна Аргентини обіграла національну команду Польщі (2:0).

У цьому матчі взяв участь нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, для якого це була 22 гра на чемпіонатах світу.

Таким чином Мессі встановив новий рекорд за кількістю матчів за збірну Аргентини на мундіалях. До цього він належав Дієго Марадоні, який відіграв 21 матч на чемпіонатах світу.

Також додамо, що більше Мессі на ЧС зустрічей провели Паоло Мальдіні, Мірослав Клозе та Лотар Маттеус.

Зазначимо, що у цій зустрічі Мессі не реалізував пенальті.