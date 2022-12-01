ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментар Лео після матчу з поляками.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі висловився після матчу проти Польщі (2:0) та прокоментував свій нереалізований пенальті.

"Я злий через те, що не забив пенальті, але команда після моєї помилки заграла лише сильніше. Ми знали, що гра зміниться, як тільки рахунок буде відкрито.

“Матч проти Австралії в 1/8 фіналу буде важким. Будь-яка команда може обіграти будь-кого, шанси рівні. Потрібно підготуватися до гри якнайкраще – як ми завжди і робимо. Потрібно зберігати спокій і йти від матчу до матчу. Зараз починається новий чемпіонат світу. Сподіваюся, ми продовжимо робити те, що зробили сьогодні", – наводить слова Мессі Twitter збірної Аргентини.

Раніше ми писали, що Мессі побив рекорд Марадони за кількістю матчів на ЧС.