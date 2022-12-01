ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лео вперше висловився про інцидент з футболкою Мексики.

Лідер збірної Аргентини Лео Мессі вперше прокоментував епізод, що стався в роздягальні під час святкування перемоги над Мексикою. Нагадаємо, вболівальники обвинувачують Мессі в тому, що він нібито жбурнув футболку збірної Мексики.

"Це було непорозуміння. Будь-хто, хто зі мною знайомий, знає, що я ні до кого не ставлюся з неповагою. Це речі в роздягальні, які є прийнятними після гри. Мені не потрібно перепрошувати, тому що я не проявляв неповаги до народу Мексики чи екіпірування цієї команди", – наводить слова Мессі tudn.com.

Раніше ми писали, що Мессі побив рекорд Марадони за кількістю матчів на ЧС.