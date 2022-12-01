Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команду, що вийшла у плей-офф НС-2022.
Сенегал. Представлення команди
01 грудня 2022, 12:30
Коли ми готували матеріал напередодні чемпіонату світу, представляючи команди групи A, ми припустили, що з групи вийдуть Нідерланди і Сенегал. Наш прогноз виявився вірним, хоча на футбольному полі події розвивалися зовсім не так очевидно.
У заключному турі Сенегал здобув перемогу над прямим конкурентом за другий рядок в особі Еквадору і вирушив до плей-оф чемпіонату світу. І це без Садіо Мане!
Турнірна таблиця Групи А
|ГРУПА A
|1
|
|Нідерланди
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|2
|
|Сенегал
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|3
|
|Еквадор
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|
|Катар
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0
Вибір Аліу Сіссе: склад збірної Cенегалу
Едуар Менді – Саліу Сісс, Каліду Кулібалі, Абду Діалло, Юсуф Сабалі – Ідрісса Гує, Нампаліс Менді, Шейху Куяте – Ісмаїла Сарр, Фамара Дьєду, Садіо Мане.
Головним "проколом" стала відсутність Садіо Мане
, який травмований і навіть місцеві сенегальські шамани
не зуміли поставити його на ноги до ЧС-2022. Але тут уже обставини залежали не від нас, навіть у Сенегалі та Баварії були не готові до того, що Мане отримає таку серйозну травму
.
Нападник Салернітани Булає Діа виходив на поле у стартовому складі на кожну гру своєї команди. А так, загалом, більше жодних суттєвих змін чи сенсацій.
Експрес-аналіз гри збірної Сенегалу
Сказати, що Сенегал прямо здивував — не можна. Але важливо відзначити те, що без свого лідера та найкращого бомбардира в особі Садіо Мане африканська команда зуміла вийти у наступну стадію ЧС-2022. За це ми запишемо великий плюс колективу Аліу Сіссе.
Вже дивлячись заднім числом, можна сказати, що Сенегал загалом усі три поєдинки провів на досить високому рівні, а найголовніше – результат: вихід у плей-оф ЧС-2022.
Найкращий та найгірший матч збірної Сенегалу
Найгірший матч Сенегалу — проти збірної Нідерландів, якщо брати до уваги всі три поєдинки. Але тут можна сказати певною мірою не вдалося протриматися, адже всі голи були пізніми – на 84 та 90+9 хвилинах. А так могли й зачепитися за нічию.
Сенегал — Нідерланди 0:2
Голи: Гакпо, 84, Классен, 90+8
Найкращий матч теж очевидний – проти збірної Еквадору, під час якого Сенегал і пройшов у плей-оф ЧС-2022. Колективу Сіссе була потрібна лише перемога, і він її і здобув. Хоча навіть букмекери схилялися до того, що Еквадор не програє. Та й Енер Валенсія в хорошій формі міг і вивести свою команду в наступний раунд.
Еквадор — Сенегал 1:2
Голи: Кайседо, 67 — І. Сарр, 44 (пен.), Кулібалі, 70
Матч проти Катару
не беремо до уваги – господар турніру став пунктом збору очок для решти трьох команд.
Катар — Сенегал 1:3
Голи: Мунтарі, 78 — Діа, 41, Дьєду, 48, Б. Дьєнг, 84
Найкращий гравець збірної Сенегалу групового етапу
Важко виділити найкращого у складі Сенегалу, адже плюс-мінус усі гравці виступили на одному рівні.
Мабуть, ми зупинимо свій вибір на Ісмаїлі Саррі
. За версією Whoscored,
він напрацював на загальну оцінку 7,37 за груповий етап.
З огляду на те, що Мане отримав травму, ми очікували, що Сарр має взяти ініціативу у свої ноги, враховуючи його форму за Вотфорд, який виступає у Чемпіоншипі.
Найкращий бомбардир та асистент збірної Сенегалу
Сенегал не має яскраво вираженого бомбардира на цьому чемпіонаті світу, але є п'ять футболістів, які забили по одному голу: Дьєнг, Діа, Дьєду, Сарр і Кулібалі. З одного боку, це добре, що команда різнобічна, з іншого — проти сильного суперника може знадобитися лідер, який готовий взяти ініціативу у свої ноги.
Таким міг би стати Мане, але знову ж таки він пропускає ЧС-2022 через травму.
З асистентами — така ж історія. У Сенегалу лише двоє гравців, які здійснили результативні передачі – Ндіає та Якобс (по одному). Наприклад, яскравіше міг виступити Ісмаїла Сарр, але поки що й так усе непогано у Сенегалу.
Прогноз на плей-оф
Збірна Англії в нинішній формі не є суперником, з яким неможливо поборотися, не є командою, яка грає як єдиний механізм. Англійці провалилися у Лізі націй, отримавши пониження у класі — тому підтвердження.
Проте виконавська майстерність таких гравців, як Кейна, Фодена та Маунта має відіграти визначальну роль.
На наш погляд, подорож Сенегалу у Катарі завершиться на стадії 1/8 фіналу, збірна Англії пройде далі, навіть незважаючи на всі свої проблеми. Але навряд чи африканська команда буде "хлопчиками для биття", а нав'яже боротьбу колективу Гарета Саутгейта.
ЧС-2022: ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З ФУТБОЛУ