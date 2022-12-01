ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команду, що вийшла у плей-офф НС-2022.

Коли ми готували матеріал напередодні чемпіонату світу, представляючи команди групи A, ми припустили, що з групи вийдуть Нідерланди і Сенегал. Наш прогноз виявився вірним, хоча на футбольному полі події розвивалися зовсім не так очевидно.

У заключному турі Сенегал здобув перемогу над прямим конкурентом за другий рядок в особі Еквадору і вирушив до плей-оф чемпіонату світу. І це без Садіо Мане!

Турнірна таблиця Групи А

ГРУПА A 1 Нідерланди 3 2 1 0 5 1 4 7 2 Сенегал 3 2 0 1 5 4 1 6 3 Еквадор 3 1 1 1 4 3 1 4 4 Катар 3 0 0 3 1 7 -6 0

Вибір Аліу Сіссе: склад збірної Cенегалу

Едуар Менді – Саліу Сісс, Каліду Кулібалі, Абду Діалло, Юсуф Сабалі – Ідрісса Гує, Нампаліс Менді, Шейху Куяте – Ісмаїла Сарр, Фамара Дьєду, Садіо Мане.

Садіо Мане, який травмований і навіть місцеві Головним "проколом" стала відсутність, який травмований і навіть місцеві сенегальські шамани не зуміли поставити його на ноги до ЧС-2022. Але тут уже обставини залежали не від нас, навіть у Сенегалі та Баварії були не готові до того, що Мане отримає таку серйозну травму

Нападник Салернітани Булає Діа виходив на поле у ​​стартовому складі на кожну гру своєї команди. А так, загалом, більше жодних суттєвих змін чи сенсацій.

Експрес-аналіз гри збірної Сенегалу

Сказати, що Сенегал прямо здивував — не можна. Але важливо відзначити те, що без свого лідера та найкращого бомбардира в особі Садіо Мане африканська команда зуміла вийти у наступну стадію ЧС-2022. За це ми запишемо великий плюс колективу Аліу Сіссе.

Вже дивлячись заднім числом, можна сказати, що Сенегал загалом усі три поєдинки провів на досить високому рівні, а найголовніше – результат: вихід у плей-оф ЧС-2022.

Найкращий та найгірший матч збірної Сенегалу

21.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 1 ТУР 18:00 Сенегал 0:2 Нідерланди 25.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2 ТУР 15:00 Катар 1:3 Сенегал 29.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 3 ТУР 17:00 Еквадор 1:2 Сенегал

Найгірший матч Сенегалу — проти збірної Нідерландів, якщо брати до уваги всі три поєдинки. Але тут можна сказати певною мірою не вдалося протриматися, адже всі голи були пізніми – на 84 та 90+9 хвилинах. А так могли й зачепитися за нічию.

Сенегал — Нідерланди 0:2

Голи: Гакпо, 84, Классен, 90+8

Найкращий матч теж очевидний – проти збірної Еквадору, під час якого Сенегал і пройшов у плей-оф ЧС-2022. Колективу Сіссе була потрібна лише перемога, і він її і здобув. Хоча навіть букмекери схилялися до того, що Еквадор не програє. Та й Енер Валенсія в хорошій формі міг і вивести свою команду в наступний раунд.

Еквадор — Сенегал 1:2

Голи: Кайседо, 67 — І. Сарр, 44 (пен.), Кулібалі, 70

Матч проти Катару не беремо до уваги – господар турніру став пунктом збору очок для решти трьох команд.

Катар — Сенегал 1:3

Голи: Мунтарі, 78 — Діа, 41, Дьєду, 48, Б. Дьєнг, 84

Найкращий гравець збірної Сенегалу групового етапу

Важко виділити найкращого у складі Сенегалу, адже плюс-мінус усі гравці виступили на одному рівні.

Мабуть, ми зупинимо свій вибір на Ісмаїлі Саррі . За версією Whoscored, він напрацював на загальну оцінку 7,37 за груповий етап.

З огляду на те, що Мане отримав травму, ми очікували, що Сарр має взяти ініціативу у свої ноги, враховуючи його форму за Вотфорд, який виступає у Чемпіоншипі. Найкращий бомбардир та асистент збірної Сенегалу Сенегал не має яскраво вираженого бомбардира на цьому чемпіонаті світу, але є п'ять футболістів, які забили по одному голу: Дьєнг, Діа, Дьєду, Сарр і Кулібалі. З одного боку, це добре, що команда різнобічна, з іншого — проти сильного суперника може знадобитися лідер, який готовий взяти ініціативу у свої ноги. Таким міг би стати Мане, але знову ж таки він пропускає ЧС-2022 через травму. З асистентами — така ж історія. У Сенегалу лише двоє гравців, які здійснили результативні передачі – Ндіає та Якобс (по одному). Наприклад, яскравіше міг виступити Ісмаїла Сарр, але поки що й так усе непогано у Сенегалу.

Прогноз на плей-оф

Збірна Англії в нинішній формі не є суперником, з яким неможливо поборотися, не є командою, яка грає як єдиний механізм. Англійці провалилися у Лізі націй, отримавши пониження у класі — тому підтвердження.

Проте виконавська майстерність таких гравців, як Кейна, Фодена та Маунта має відіграти визначальну роль.

На наш погляд, подорож Сенегалу у Катарі завершиться на стадії 1/8 фіналу, збірна Англії пройде далі, навіть незважаючи на всі свої проблеми. Але навряд чи африканська команда буде "хлопчиками для биття", а нав'яже боротьбу колективу Гарета Саутгейта.