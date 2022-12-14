Контракт іспанського опорника з Барселоною спливає влітку 2023 року.
СЕРХІО БУСКЕТС, GETTY IMAGES
14 грудня 2022, 17:57
Каталонська Барселона не планує відпускати півзахисника Серхіо Бускетса під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Наприкінці цього сезону в іспанця закінчується контракт. Сам гравець вже дивиться в бік клубів МЛС, але до закінчення контракту про відхід із Барселони не може бути й мови.
Раніше повідомлялося, що головний тренер команди Хаві хоче зберегти Бускетса і впливає на керівництво, аби контракт з 34-річним опорним півзахисником був пролонгований як мінімум на рік. Сам гравець ще не вирішив, чи варто продовжувати угоду. Повідомляється, що остаточне рішення він прийме через декілька місяців.