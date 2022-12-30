Іспанія

19-річний футболіст зіграв у двох останніх матчах "матрацників".

У четвер, 29 грудня, мадридський Атлетіко на своєму полі переграв аутсайдер Ла Ліги Ельче — 2:0. 79 хвилин на полі провів 19-річний вихованець "матрацників" Пабло Барріос, який перед тим відзначився голом у кубковому матчі з Арентейро.

Як повідомляє відомий футбольний журналіст Фабріціо Романо, гра футболіста і справді вразила керівництво клубу з позитивного боку. Ось що він написав у своєму Твіттері: "Атлетіко Мадрид задоволений великим прогресом Пабло Барріоса. Нова угода буде обговорена у наступні місяці, оскільки поточний контракт закінчується в червні 2025 року. "Атлеті" відмовився від будь-яких розмов про оренду гравця".

Що цікаво, свій футбольний шлях Барріос розпочинав у системі Реалу. У 14-річному віці Пабло перебрався до стану сусідів по місту.

Відзначимо, також мадридці можуть продовжити контракт із досвідченим бельгійцем.