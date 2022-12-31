Іспанія

Команди обмінялися не лише голами, а й червоними картками.

У матчі 15 туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі не змогла обіграти Еспаньйол.

Матч закінчився із рахунком 1:1. Вже на сьомій хвилині "блаугранас" вийшли вперед зусиллями Маркоса Алонсо, якому асистував інший захисник Андреас Крістенсен. Потім у середині другого тайму "папуги" здобули право на пенальті, який реалізував Хоселу.

Після цього в матчі було багато грубості та дрібних фолів, що призвело до жовтих карток та двох видалень.

Спочатку на 78 хвилині був вилучений Альба, а через дві хвилини Соуза. Обидва одержали другі жовті картки від арбітра матчу.

Після 15 ігор Барселона продовжує очолювати турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 38 очок, як і Реал. Еспаньйол має 13 очок та займає 16 місце.

Барселона — Еспаньйол 1:1

Голи: Алонсо, 7 — Хоселу, 73 (з пенальті).

Барселона: Тер Штеген — Альба, Алонсо, Крістенсен, Роберто (Кунде, 82) — Педрі, де Йонг (Бальде, 82), Гаві (Бускетс, 52) — Фаті (Торрес, 62), Рафінья (Дембеле, 62), Левандовські.

Еспаньйол: Фернандес — Оліван (Відаль, 90), Кабрера, Гомес, Калеро (Експосіто, 57), Хіль (Санчес, 90+5) — Дардер Молл, Соуза, Рібаудо (Пуадо, 57) — Хоселу, Брайтвейт (Сімо, 86).

Попередження: Фаті, Гаві, Альба, Торрес, Педрі, Рафінья — Оліван, Кабрера, Калеро, Соуза, Експосіто, Пуадо.

Вилучення: Альба, 78 (друга жовта) — Соуза, 80 (друга жовта).