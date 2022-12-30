Іспанія

"Папуги" вважають несправедливим рішення мадридського суду дозволити поляку зіграти у матчі проти їхньої команди.

Еспаньйол висловив почуття несправедливості та подиву відносно рішення мадридського суду призупинити дискваліфікацію нападаючого Барселони Роберта Левандовські за 24 години до матчу 15 туру іспанської Ла Ліги.

"Еспаньйол вважає незвичайним рішення за 24 години до матчу з Барселоною, і після того, як скасування дискваліфікації було відхилено різними компетентними органами, було надано запобіжний захід щодо раніше накладеної санкції на гравця Барселони Роберта Левандовські.

У цьому сенсі, як опосередковано залучена сторона ми змогли отримати доступ до постанови лише після запиту її з різних органів, а не тому, що вона була доведена до нас, як це встановлено процесуальними нормами.

Ми вважаємо, що вимоги не дотримуються, щоб виправдати запобіжні заходи. Зокрема, видимість сумлінного права особливо невиправдана, оскільки дискваліфікація Левандовські підтримується двома різними типами, трьома адміністративними ухвалами та арбітражним актом з презумпцією достовірності.

Протягом усього цього сезону Еспаньйол стикався з подібними ситуаціями, коли подавалися апеляції на видалення його гравців, і в жодному разі вони не призводили до скликання відповідного комітету протягом тижня. Ми аналізуємо факти і відстоюватимемо свої інтереси всіма наявними ресурсами.

Незважаючи на цю несправедливість і це безпрецедентне рішення, наша команда у матчі гратиме на 110%, щоб виправдати довіру наших вболівальників", — сказано у заяві Еспаньйола на офіційному сайті.

Нагадаємо, матч Барселона — Еспаньйол відбудеться завтра, 31 грудня, о 15:00 за київським часом.