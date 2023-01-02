Англія

Трансферна сага навколо португальця триває.

Нинішній контракт Жоау Феліша з мадридським Атлетіко розрахований до кінця червня 2026 року, проте цілком імовірно, що він залишить столицю Іспанії вже цього місяця. Новими деталями традиційно поділився Фабріціо Романо.

"Цього тижня відбудуться нові контакти щодо угоди з Жоао Фелішем. Клуби Прем'єр-ліги проведуть нові прямі перемовини з його агентом Жорже Мендешем.

Челсі зосереджений на угоді з Енцо, Манчестер Юнайтед і Арсенал вже вели переговори з Мендесом. ПСЖ на даний момент не бере участі в перегонах" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Нагадаємо, що крім перелічених Романо клубів у послугах 23-річного португальця зацікавлена Астон Вілла.

Раніше головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне заявив, що від нього не залежить майбутнє Жоау. Всього ж у нинішньому сезоні Феліш забив 4 м'ячі і віддав 3 асисти у 18 матчах у складі "матрацників".