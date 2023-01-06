Француз не бажає повертатися до рідної країни.
Усман Дембеле, Getty Images
06 січня 2023, 10:35
Чутки про можливий трансфер до ПСЖ Усмана Дембеле продовжують ширитися пресою. Що логічно, сам футболіст вирішив висловитися про можливий перед і тим сами розставити всі крапки над "і".
"Я підписав нову угоду з Барселоною лише кілька місяців тому. Я щасливий тут і хочу продовжувати працювати з Барсою. Париж? Ні, я почуваюся добре у Барсі. Хаві та керівництво довіряють мені. Я задоволений їхньою вірою у мене" — передає слова Усмана Фабріціо Романо.
У нинішньому сезоні на рахунку Дембеле 5 голів і 5 асистів у 21 матчі у складі "блаугранас". На Мундіалі у складі збірної Франції він віддав дві гольові передачу у семи поєдинках.
Раніше з'явилася інформація, що сильніший із пари Дембеле — Рафінья залишиться в Барселоні на наступний сезон.