Іспанія

Француз не бажає повертатися до рідної країни.

Чутки про можливий трансфер до ПСЖ Усмана Дембеле продовжують ширитися пресою. Що логічно, сам футболіст вирішив висловитися про можливий перед і тим сами розставити всі крапки над "і".

"Я підписав нову угоду з Барселоною лише кілька місяців тому. Я щасливий тут і хочу продовжувати працювати з Барсою. Париж? Ні, я почуваюся добре у Барсі. Хаві та керівництво довіряють мені. Я задоволений їхньою вірою у мене" — передає слова Усмана Фабріціо Романо.

У нинішньому сезоні на рахунку Дембеле 5 голів і 5 асистів у 21 матчі у складі "блаугранас". На Мундіалі у складі збірної Франції він віддав дві гольові передачу у семи поєдинках.

Раніше з'явилася інформація, що сильніший із пари Дембеле — Рафінья залишиться в Барселоні на наступний сезон.