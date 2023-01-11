Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Чарльтоном.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги проти Чарльтона (3:0).

"Ми мали потрапити до півфіналу і ми впоралися із завданням. Ми повинні були зняти всі питання трохи раніше, але врешті-решт мета полягала в тому, щоб пройти далі, тож я можу лише привітати команду.

У нас були заплановані виходи на заміну для Рашфорда, Еріксена та Каземіро. Ми хотіли підтримати їхній ритм грою на полі.

Я не думаю, що ми надто багато дозволяли зробити супернику. Наші резервісти завжди повинні бути готовими і зараз вони довели це. Вони всі були готові вийти і показати хорошу гру", — наводить слова тен Гага ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Чарльтон.