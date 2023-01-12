Форвард хоче отримувати більше ігрового часу.
МЕМФІС ДЕПАЙ, GETTY IMAGES
12 січня 2023, 16:20
Нападник Барселони Мемфіс Депай дав згоду на перехід в мадридський Атлетіко, повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Барселона й Атлетіко ведуть переговори, які найближчим часом мають увінчатись успіхом.
Атлетіко планує замінити Депаєм свого нападника Жоау Феліша, який приєднається до лондонського Челсі на правах оренди до кінця сезону.
У поточній кампанії Депай провів чотири матчі (206 хвилин), у яких він забив один гол. Контракт нідерландського форварда з Барселоною спливає влітку 2023 року.